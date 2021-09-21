Общество

Глава Минтруда назвал размер индексации пенсии в следующем году

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — заявил министр.

Он уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Напомним, индексация страховых пенсий по старости проводится ежегодно 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей, в этом году их проиндексировали на 6,3 процента.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России. По словам статс-секретаря — замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, годовая инфляция 2021 года ожидается на уровне 5,8 процента, а в среднесрочном горизонте — 4 процента.