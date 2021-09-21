Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Предупреждают Только раз
Телефон прямого эфира 56-73-72
концерт Артура Руденко
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
господдержка бизнеса и инвесторов
 
 
 
ещё Общество 21.09.2021 23:454 132 новых случая пополнили статистику коронавируса в Псковской области 22.09.2021 09:150 Глава Минтруда назвал размер индексации пенсии в следующем году 22.09.2021 09:001 Перебои с поставкой чипсов ожидаются из-за проблем со сбором картофеля 22.09.2021 08:302 Раздельный сбор мусора поощрят отменой НДС 22.09.2021 08:150 В России могут усилить контроль за внесением наличных в банкоматах 22.09.2021 08:000 Юлия Пересильд опубликовала видеозапись тренировки на космодроме Байконур
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2811 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0014 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 20.09.2021 07:504 Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Глава Минтруда назвал размер индексации пенсии в следующем году

22.09.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — заявил министр.

Он уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Напомним, индексация страховых пенсий по старости проводится ежегодно 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей, в этом году их проиндексировали на 6,3 процента.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России. По словам статс-секретаря — замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, годовая инфляция 2021 года ожидается на уровне 5,8 процента, а в среднесрочном горизонте — 4 процента.

Теги: #пенсии #индексация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 348 человек
22.09.2021, 09:310 В России предложили дополнительные послабления по техосмотру 22.09.2021, 09:150 Глава Минтруда назвал размер индексации пенсии в следующем году 22.09.2021, 09:001 Перебои с поставкой чипсов ожидаются из-за проблем со сбором картофеля 22.09.2021, 08:450 Новый дорожный знак может появиться на российских дорогах
22.09.2021, 08:302 Раздельный сбор мусора поощрят отменой НДС 22.09.2021, 08:150 В России могут усилить контроль за внесением наличных в банкоматах 22.09.2021, 08:120 Автомобиль с нетрезвым водителем перевернулся ночью в Псковском районе 22.09.2021, 08:000 Юлия Пересильд опубликовала видеозапись тренировки на космодроме Байконур
22.09.2021, 07:450 Названы самые популярные маршруты для активных путешествий в России 22.09.2021, 07:302 Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты 22.09.2021, 07:152 Спрос на антисептики подскочил в России 22.09.2021, 07:001 Муниципальные музеи переоснастят за 1,9 млрд рублей
21.09.2021, 23:520 В Псковской области почти 170 тысяч человек полностью привились от коронавируса 21.09.2021, 23:454 132 новых случая пополнили статистику коронавируса в Псковской области 21.09.2021, 22:320 Власти Пскова ищут варианты решения проблемы с горячей водой в домах на улице Ижорского батальона 21.09.2021, 22:160 За повторное «пьяное» вождение житель Дно получил обязательные работы
21.09.2021, 22:002 Интерактив: Не смешите народ, когда что-то обещаете! 21.09.2021, 21:460 В трех домах Великих Лук завершен капремонт 21.09.2021, 21:160 Жительницу Острова оштрафовали за продажу суррогатного алкоголя 21.09.2021, 21:100 У второго корпуса ППК заменят ограждение до 15 ноября
21.09.2021, 21:001 Александр Котов о госдолге и догазификации 21.09.2021, 20:410 Архивисты рассказали, в какую сумму Пскову обходилось содержание пожарных в 1916 году 21.09.2021, 20:250 Соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области пройдут 2 октября 21.09.2021, 20:097 Александр Котов подвел итоги избирательной кампании
21.09.2021, 19:561 Судьбу «Таблетки» и перспективу включения двух памятников в список ЮНЕСКО обсудили в Пскове 21.09.2021, 19:340 Фотовыставка ко дню рождения академика Виноградова откроется в музее в Полибино 21.09.2021, 19:223 Александр Котов о предстоящих шагах нового созыва Псковского областного Собрания депутатов  21.09.2021, 19:170 С художницей, сменившей Петербург на Святогорье, знакомит интернет-пользователей «Михайловское»
21.09.2021, 19:060 Шесть псковских пенсионеров участвуют во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» 21.09.2021, 18:480 ЦИК РФ опубликовал распределение мандатов в Госдуме нового созыва 21.09.2021, 18:347 В Эстонии изменят маркировку срока годности молочной продукции 21.09.2021, 18:161 Псковичей призывают позвонить по «горячей линии» при отсутствии отопления
21.09.2021, 18:060 Пропавший в Псковском районе мужчина скончался 21.09.2021, 17:553 Пскович год провел в трудовом рабстве в Дагестане 21.09.2021, 17:545 С 21 сентября разрешены полеты в Египет и Турцию из Пскова 21.09.2021, 17:340 Лось стал «пассажиром» рейсового автобуса на дороге Рига — Москва
21.09.2021, 17:307 Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии 21.09.2021, 17:1810 Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году после повышения МРОТ 21.09.2021, 17:095 В Псковской области ожидается введение в оборот всех российских вакцин от COVID-19 21.09.2021, 16:580 Прощание с Почетным гражданином Великих Лук Валентином Афанасьевым состоится 23 сентября
21.09.2021, 16:510 В Пскове пройдет встреча с почетным академиком Аркадием Елфимовым 21.09.2021, 16:391 Лучший клуб 2021 года выбирают в Псковском районе 21.09.2021, 16:352 Александр Котов: «Единая Россия» будет отслеживать ситуацию с догазификацией 21.09.2021, 16:310 День бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области
21.09.2021, 16:286 Эхо пермской трагедии в Пскове: будут щемить 21.09.2021, 16:204 Не играть в «русскую рулетку» с коронавирусом призвали псковских пенсионеров 21.09.2021, 16:190 Ранее судимый пскович угнал автомобиль, чтобы прокатиться 21.09.2021, 16:090 С 2022 года в России пособия и выплаты будут начисляться автоматически
21.09.2021, 16:070 Предпосылок для объявления Псковской области банкротом нет — Александр Котов 21.09.2021, 16:041 Псковичам объяснили необходимость коллективного иммунитета к вирусам 21.09.2021, 16:010 Памятник покровителям семьи установят в Новосокольниках 21.09.2021, 15:570 Александр Котов: В новом созыве Собрания продолжат учитывать позицию всех партий
21.09.2021, 15:540 Новый мост построили в Бежаницком районе на месте смытой переправы 21.09.2021, 15:520 Более 10 тонн форели не пропустили через границу в Псковской области 21.09.2021, 15:480 Протестные настроения имеют под собой основания - Александр Котов 21.09.2021, 15:450 Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
21.09.2021, 15:260 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов и обновлении областного Собрания. ВИДЕО 21.09.2021, 15:230 Полиция продолжает искать пропавшего более года назад псковича 21.09.2021, 15:100 В Пскове «европротокол» спас от лишения прав врезавшегося в пожарную машину водителя 21.09.2021, 15:070 В областном Собрании не планируют сокращать штат
21.09.2021, 15:020 Студент из Пскова принимает участие в форуме «Вектор спасения - Урал» 21.09.2021, 14:543 Александр Котов прокомментировал позицию «Яблока» о недействительности выборов 21.09.2021, 14:514 Александр Нестерук посоветовал всем привиться от трех инфекций 21.09.2021, 14:460 Более 70 деревьев и кустарников высадили в Мирожском парке в Пскове
21.09.2021, 14:420 Александр Котов объяснил, почему «Единая Россия» не участвовала в дебатах 21.09.2021, 14:350 Воспитанники центра «Патриот» представят Псков на слете учащихся из городов-героев 21.09.2021, 14:195 Член псковского избиркома Елена Маятникова: Большинство из вас подняли руки незаконно 21.09.2021, 14:090 Дожди и до 12 градусов тепла ожидается в Псковской области
21.09.2021, 14:0014 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 21.09.2021, 13:580 Музыкальный вечер, посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна, пройдет в Пскове 1 октября 21.09.2021, 13:5415 Единороссы победили во всех одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание 21.09.2021, 13:490 Александр Котов прокомментировал успех «Единой России» на выборах в областное Собрание
21.09.2021, 13:421 «Беседка»: Александр Нестерук о вакцинации и эпидобстановке в Псковской области. ВИДЕО 21.09.2021, 13:195 Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по округу №148 21.09.2021, 13:150 Определен подрядчик на ремонт более 30 км дороги Великие Луки – Усвяты 21.09.2021, 13:030 Псковичам объяснили опасность самостоятельной перепланировки квартиры
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.