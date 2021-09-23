Общество

Псковичи могут купить лекарства в онлайн-аптеке «Магнита»

Ритейлер «Магнит» начал масштабирование сервиса бронирования лекарств в регионах, пишет «Интерфакс».

К сервису было подключено около 70 аптек в 30 населенных пунктах Северо-Западного федерального округа, говорится в сообщении компании. В результате сервис стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в республике Карелия.

До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека», бронирование лекарств будет доступно почти в 900 точках ритейлера по всей стране, в том числе в более чем 100 аптеках Москвы и Московской области.

«В течение года мы тестировали сервис бронирования лекарств в аптеках Москвы и Московской области. За это время удалось отработать технологии и операционную модель. Мы полностью контролируем качество сервиса и эффективность бизнес-процессов, что дает нам сегодня возможность приступить к масштабированию. За тестовый период мы увидели устойчивый рост интереса к такому формату покупок аптечных препаратов, поэтому уверены, что сервис будет востребован и в других регионах страны», - отметил директор по электронной коммерции Андрей Лукашевич.

Онлайн-аптека «Магнита» работает в формате «click&collect» - бронирования товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной аптеки. Покупатели могут забронировать до 5 тысяч наименований - в их числе фармацевтические товары, лечебная косметика, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции. Заказ можно оставить на сайте «Магнит Аптеки» и через контактный центр. Минимальная сумма заказа отсутствует, заказы собирают сотрудники торговых точек. При бронировании и получении день в день цены идентичны офлайн-аптекам.