Псковичи могут купить лекарства в онлайн-аптеке «Магнита»

Ритейлер «Магнит» начал масштабирование сервиса бронирования лекарств в регионах, пишет «Интерфакс».
До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека», бронирование лекарств будет доступно почти в 900 точках ритейлера по всей стране, в том числе в более чем 100 аптеках Москвы и Московской области.
Онлайн-аптека «Магнита» работает в формате «click&collect» - бронирования товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной аптеки. Покупатели могут забронировать до 5 тысяч наименований - в их числе фармацевтические товары, лечебная косметика, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции. Заказ можно оставить на сайте «Магнит Аптеки» и через контактный центр. Минимальная сумма заказа отсутствует, заказы собирают сотрудники торговых точек. При бронировании и получении день в день цены идентичны офлайн-аптекам.