Общество

К чему может привести прием таблеток «под язык», рассказал врач

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» об опасности приема таблеток «под язык» при повышенном артериальном давлении. По его словам, к таким лекарствам, в частности, относится препарат каптоприл.

«Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки "под язык" вам запрещены. <…> Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», — приводит его слова РИА Новости.

Медик подчеркнул, что прием таких средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача. «У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность», — перечислил возможные последствия телеведущий.

Мясников отметил, что эффективно снизить давление поможет отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.