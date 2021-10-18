Общество

Псковичи могут круглосуточно обращаться в инфоцентр Следственного комитета

Круглосуточный информационный центр следователей доступен для жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

Сейчас большую популярность набирает возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через информационный центр, отметили в ведомстве. Подразделение создал председатель СК России Александр Бастрыкин для оперативной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работает аккаунт информационного центра в Instagram. Каждый пскович может получить ответы на вопросы и подать обращение. Сообщение можно отправить в «директ» или оставить вопрос в комментариях под постами в аккаунте.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России и аккаунт информационного центра.

Официальные страницы центра доступны в Facebook и в «Одноклассников».

В информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

«Ребенок в опасности»;

«Телефон доверия»;

«Остановим коррупцию»;

«Давление на бизнес»;

«Справочная информация».

«Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию. Мы на связи 24/7! Обращайтесь - мы вам поможем!», - заключили в ведомстве.