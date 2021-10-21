Реставрацию крепости в Великих Луках планируют продолжить. О ранее проведенных работах на объекте, а также о дальнейших планах по реконструкции в своем еженедельном видеообращении рассказал глава города Николай Козловский.
Фото из архива ПЛН с праздника воздухоплавания в Великих Луках
Николай Козловский напомнил, что земляная крепость, построенная по приказу Петра Первого в 1704-1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII, является объектом культурного наследия федерального значения.
В 2016 году в рамках государственного контракта был осуществлен первый этап реставрации. В результате проведенных работ в крепости были восстановлены равелинные ворота, комендантский пруд и историческая дорога. Кроме того, на валах крепости была обустроена пешеходная дорожка из лиственницы.
По его словам, в настоящий момент Краеведческий музей оформляет очередную заявку на участие в государственной программе.
Николай Козловский пояснил, что в случае выделения финансирования на продолжение реставрации крепости в рамках государственной программы планируется выполнить:
Он отметил, что помимо регулярных покосов травы, ремонта деревянных настилов и уборки мусора, музей за эти годы на крепости провел ряд мероприятий:
В настоящий момент в рамках текущего содержания проводится ремонт гранитной лестницы к Неплюеву бастиону.
«Но, к большому сожалению, не все великолучане соблюдают порядок и рачительно относятся к объекту нашего общего культурного наследия. Хочу в этой связи обратиться ко всем горожанам: давайте беречь и гордиться нашим историческим и культурным богатством, чтобы потом передать его детям и внукам», — заключил Николай Козловский.