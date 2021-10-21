Общество

Реставрацию крепости в Великих Луках планируют продолжить

Реставрацию крепости в Великих Луках планируют продолжить. О ранее проведенных работах на объекте, а также о дальнейших планах по реконструкции в своем еженедельном видеообращении рассказал глава города Николай Козловский.

Фото из архива ПЛН с праздника воздухоплавания в Великих Луках

Николай Козловский напомнил, что земляная крепость, построенная по приказу Петра Первого в 1704-1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII, является объектом культурного наследия федерального значения.

В 2016 году в рамках государственного контракта был осуществлен первый этап реставрации. В результате проведенных работ в крепости были восстановлены равелинные ворота, комендантский пруд и историческая дорога. Кроме того, на валах крепости была обустроена пешеходная дорожка из лиственницы.

«После завершения всех восстановительных работ в стенах крепости проводятся экскурсии, праздничные мероприятия, фестивали. В 2017 году на основании приказа министерства культуры России было принято решение о завершении реставрации крепости. А в 2018 году была выделена часть средств для продолжения реставрации. Был объявлен конкурс на проведение работ, но, к сожалению, затем на законных основаниях он был отменен. В течение следующего полугода конкурсные процедуры еще несколько раз объявлялись, продлялись и переносились. По итогу до конца 2018 года конкурс так и не состоялся», - заметил глава города.

По его словам, в настоящий момент Краеведческий музей оформляет очередную заявку на участие в государственной программе.

Николай Козловский пояснил, что в случае выделения финансирования на продолжение реставрации крепости в рамках государственной программы планируется выполнить:

устройство деревянных настилов на Алексеевом, Тулубьевом и Кропотовом бастионах;

воссоздание Нарышкина бастиона;

устройство освещения и подсветки на крепости;

устройство моста над проемом Северных ворот;

устройство сухого рва со взводным мостом между западным пряслом и равелином.

«Хочу отметить еще один важный момент: с 2017 года великолукская крепость была передана во временное владение и безвозмездное пользование Краеведческому музею. В рамках своих полномочий и финансовых возможностей музей занимается содержанием территории объекта культурного наследия федерального значения. Средства на эти мероприятия выделяются из городского бюджета», — сказал глава города.

Он отметил, что помимо регулярных покосов травы, ремонта деревянных настилов и уборки мусора, музей за эти годы на крепости провел ряд мероприятий:

установлены стилизованные под пушки урны,

расчищен от самосева и больных деревьев северный вал,

убрана значительная часть самосева и поваленных деревьев с южного вала,

облагорожены клумбы на Инженерном и Неплюевом бастионах,

установлены информационные таблички на основных объектах крепости,

установлено ограждение вокруг Комендантского пруда,

заложен «Сад Победы».

В настоящий момент в рамках текущего содержания проводится ремонт гранитной лестницы к Неплюеву бастиону.

«Но, к большому сожалению, не все великолучане соблюдают порядок и рачительно относятся к объекту нашего общего культурного наследия. Хочу в этой связи обратиться ко всем горожанам: давайте беречь и гордиться нашим историческим и культурным богатством, чтобы потом передать его детям и внукам», — заключил Николай Козловский.