Общество

Кинолог рассказал, почему на самом деле собаки виляют хвостом

Собаки с помощью своего хвоста подают сигналы сородичам и прочим окружающим, виляние может говорить не только о дружелюбных намерениях животного, но и о многом другом, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Не всегда виляющий хвост следует расценивать как признак радости и призыв погладить. Для собаки это социальный сигнал, который передает ее эмоциональное состояние. Оценивать язык тела собаки нужно комплексно, это позволит вам эффективно взаимодействовать с любимым четвероногим другом», – сказал Голубев.

Он предупредил, что если собака просто виляет хвостом, подходить и гладить ее не нужно. Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности и даже предупреждением, что животное может сейчас укусить. Важно смотреть на положение тела и глаза собаки, а также в целом оценивать ситуацию, пишет РИА Новости.

Так, призыв к ласке собака выражает, если помимо того, что виляет хвостом, приседает и подставляет живот и спину для поглаживаний, объяснил кинолог. Кроме того, о радости питомца может говорить виляние хвостом по кругу. Если питомец стоит неподвижно и при этом виляет хвостом, это может говорить о том, что он напряжен.

«Если собака расслаблена, не пытается казаться больше с помощью вздыбленной шерсти или положения тела, она находится в безопасной для себя ситуации и виляет хвостом, то это может говорить о проявлении радости. Но, если животное напряжено, встало в оборонительную позу, взгляд направлен на вас, то это может сигнализировать о возбуждении и даже злости. В этом случае не нужно вступать в контакт с питомцем», — добавил президент РКФ.

Собаки могут подавать и другие сигналы своим хвостом. Например, если он высоко поднят, то питомец может быть напряжен и возбужден, но при этом уверенно себя чувствует, что чревато конфликтом. Если хвост расположен между ног, а животное отворачивает взгляд, оно может нервничать и испытывать страх или же быть максимально сосредоточенным на работе.