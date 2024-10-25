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Общество

В Пскове третий год продолжается розыск мужчины, который ушёл из больницы и не вернулся

27.10.2024 14:40|ПсковКомментариев: 0

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Подоянов Вадим, 1964 года рождения.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» (г. Псков, Ленинградское ш., д. 65). До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: майка в бело - голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении В.А.Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.

Теги: #регион60 #пропал человек #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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