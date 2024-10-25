Общество

День тёщи отмечается 27 октября

Международный День тёщи отмечается сегодня, 27 октября.Традиционно этот день справляется в семейном кругу. Зятья выражают тещам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала замечательной хозяйкой, за доброе отношение к ним, за их понимание и терпение.

Впервые его отпраздновали 5 марта 1934 года в США и части стран Латинской Америки. Редактор одной из местных газет в городе Амарилло (Техас) ради шутки провел параллель с такими событиями как День матери и День отца, заявив, что теща является второй мамой, и было бы несправедливо не организовать в ее честь праздник. Данная шутка прижилась, с годами сменилась только дата. В России событие начали отмечать не так давно, но гуляния проходят с шутками и колоритом.

Определённых традиций для поздравления нет, можно устроить семейный ужин, выбраться на природу, если позволяет погода, либо применить творческий подход. В любом случае, поздравить любимых тёщ с этим милым праздником стоит.