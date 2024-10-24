ЖКХ

39 домов в Локне подключили в газу

39 домовладений подключили в рабочем поселке Локня Псковской области. Чтобы ускорить темпы подключения, было задействовано сразу несколько бригад. Работы проводили специалисты «Газпром газораспределение Псков». Об этом сообщили на сайте организации.

Ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию семи внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 2,3 км и установке пунктов редуцирования газа по улицам Чкалова, Шарикова, Советская и переулкам Первомайский, Н. Свинцова. Сейчас пусковые работы продолжаются. Еще около 100 домовладений готовы к подключению. Всего на данный момент в работе находится 460 заявок.