В Пскове прошёл областной чемпионат по джиу-джитсу. ФОТО

Открытый чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу прошёл в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Псковском районе сегодня, 27 октября. В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины в разных возрастных категориях, а также приехали команды из других городов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Марина Игнатьева/ ПЛН
Соревнования прошли среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок до 21 года, юношей и девушек в возрастных категориях до 18, до 16, до 14 и до 12 лет. Всего на чемпионате приняли участие около 190 спортсменов. побороться за победу в Псков приехали команды из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.