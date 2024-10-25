Спорт

В Пскове прошёл областной чемпионат по джиу-джитсу. ФОТО

Открытый чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу прошёл в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Псковском районе сегодня, 27 октября. В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины в разных возрастных категориях, а также приехали команды из других городов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Марина Игнатьева/ ПЛН

Соревнования прошли среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок до 21 года, юношей и девушек в возрастных категориях до 18, до 16, до 14 и до 12 лет. Всего на чемпионате приняли участие около 190 спортсменов. побороться за победу в Псков приехали команды из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Фото: Марина Игнатьева/ ПЛН

Турнир контролировался судейской коллегией Псковской области во главе с Фёдором Шумейко и его главным секретарём, а также к ним присоединились судьи из Новгорода.