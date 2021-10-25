Повреждения на железнодорожных путях обнаружила прокуратура в Великолукском районе

Выступающую арматуру на железнодорожных переездах обнаружила Великолукская транспортная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном органе.
Установлено, что железнодорожных переездах (349 км, 351 км, 465 км перегона Бологое – Клястица) покрытие проезжей части имеет выбоины и повреждения в виде выступающей арматуры, также ненадлежащим образом оборудованы сигнальные столбики световозвращателями.
Великолукский транспортный прокурор внес соответствующее представление начальнику Южной дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».