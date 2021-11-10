Общество

Псковские таможенники остановили продажу немаркированных сигарет

Сотрудники Псковской таможни при проверке торгового павильона в Опочке выявили реализацию табачной продукции без акцизных марок РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В торговой точке обнаружили 1542 пачки белорусских сигарет, находящихся в обороте с нарушениями действующего законодательства. В грузовом отделении автомобиля, припаркованного на прилегающей к павильону территории, находилось еще 10 590 пачек табачной продукции иностранного происхождения и без акцизных марок Российской Федерации, рассказала заместитель начальника таможни, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Юлия Тулумбасова.

Всего 12 132 пачки сигарет передали в территориальное подразделение МВД России для принятия процессуального решения. Ориентировочная стоимость изъятых сигарет превышает 600 тысяч рублей. Транспортное средство также изъяли сотрудники полиции.