Общество

Псковский архив представил визуализацию мемориала жертвам нацистов в Моглино

Государственных архив Псковской области представил визуализацию мемориала жертвам нацистов в Моглино. Изображения опубликованы в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственных архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, проект победил на всероссийском конкурсе «Без срока давности. Минута молчания», участниками которого стали студенты-архитекторы из 19 регионов России. Всего было прислано около 100 заявок.

9 ноября в Московском архитектурном институте прошло награждение победителей. В номинации «Лучшее архитектурное решение» победила Анастасия Бойко из Оренбургского госуниверситета (проект мемориала «Тени войны» посвященного событиям в деревне Моглино Псковской области). За лучшее образное воплощение проекта отмечены студентки РУДН Елизавета Кассай и Влада Клакова (проект мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря для размещения в Псковской области).

Смотрите также Проект мемориала жертвам нацистов в Моглино победил на всероссийском конкурсе

Студентам предлагали создать проекты в память о трагедиях в Брянской области (Дулаг-142), Тульской (концлагерь в Плавске), Волгоградской (Дулаг-205), Ростовской (пересыльный лагерь для военнопленных Дулаг-125), Псковской (Моглинский лагерь), Ленинградской области (Дулаг-154) и ряда других.

«Ребята не только изучали историю этих мест, но и работали с архивными документами. Немало материалов о лагере в Моглино хранится и в фондах государственного архива Псковской области. В их числе акты об эксгумации останков, фотографии места, где когда-то находился лагерь, допросы свидетелей. Один из них — перед вами. Это рассказ от первого лица о тех ужасах, которые творились в Моглино, об убийстве, в том числе женщин и младенцев», - отметили в архиве.