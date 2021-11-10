Общество

Проект по озеленению центра дновской деревни стал призером всероссийского конкурса

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из деревни Заклинье Дновского района стал призером всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». Его результаты подвели на расширенном заседании правления общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

ТОС из Дновского района вошел в тройку победителей в номинации «Благоустройство и экология». Федеральные эксперты высоко оценили реализованный проект по обустройству и озеленению центра деревни Заклинье. В администрации отметили, что представители ТОС активно участвуют в субботниках и мероприятиях по благоустройству населенного пункта. В 2021 году на территории ТОСа впервые прошел районный праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!».

В администрации напомнили, что губернатор Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал значимость развития в регионе системы территориального общественного самоуправления, которая позволяет на местах, особенно в небольших населенных пунктах, успешно решать вопросы местного значения. В настоящее время на территории субъекта зарегистрировано 242 ТОСа, и их число продолжает расти.

По инициативе главы региона с 2019 года на конкурсной основе осуществляется помощь в реализации социально значимых проектов ТОС. Причем, размер грантовой поддержки на эти цели ежегодно увеличивается. В общей сложности за этот период на исполнение проектов было направлено свыше 40 млн рублей, добавили в администрации области.