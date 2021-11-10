Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
Благоустройство для всех
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Дима Билан юбилейный тур
Моя История вкусных завтраков
горводоканал успехи и планы
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.11.2021 13:031 Врач на удаленке 13.11.2021 11:480 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице 13.11.2021 11:230 Количество привитых от коронавируса человек в Псковской области близится к 210 тысячам 13.11.2021 10:580 Псковичам назвали особенности приема платежей по QR-коду 13.11.2021 10:220 Псковский губернатор заявил об отсутствии снижения уровня заболеваемости COVID-19 в регионе 13.11.2021 09:410 Александр Юров: Новое оборудование в онкодиспансере позволяет точечно удалять раковые опухоли
 
 
 
Самое популярное 08.11.2021 19:005 Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35% 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3716 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 06.11.2021 00:1911 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам назвали особенности приема платежей по QR-коду

13.11.2021 10:58|ПсковКомментариев: 0

Большинство современных покупателей предпочитают расплачиваться за покупки безналичным расчетом. Это делает прием платежей по QR-коду в магазине довольно популярным как у клиентов, так и у самого бизнеса. Система быстрых платежей или СБП была принята ЦБ в 2019 году, с успехом используется многими торговыми предприятиями. Некоторые бизнесмены еще не успели оценить все возможности данной технологии.

 

Особенности работы СБП

Система быстрых платежей используется для моментальных переводов, зачисляемых даже в выходные и праздничные дни. Они осуществляются без взимания комиссии, поэтому становятся все популярнее. С помощью QR-кода СБП позволяет расплачиваться за товары и услуги в торговых точках.

Чтобы осуществить оплату, покупателю необходим смартфон и приложение, подключенное к СБП. Для него вся процедура проходит максимально быстро:

  1. Код сканируется телефоном. В старых моделях смартфонов это осуществляется из банковского приложения.

  2. Подтверждается платеж с помощью «оплатить». Деньги переводятся с карточного счета покупателя на расчетный, открытый на магазин (ИП либо ООО).

Бизнесу требуется заключить договор с конкретным банком, который будет предоставлять QR-коды для покупателей. Без этого система работать не будет. Коды бывают двух видов:

  • Постоянный. Генерируется один раз, распечатывается и помещается на видное место в магазине. Клиент его сканирует, вводит сумму. Это позволяет избежать настройки кассы и программы учета. Минусом является то, что продавцу приходится отдельно пробивать фискальные чеки на онлайн-кассе, указывая безналичный способ расчета.

  • Динамический. Генерируется для каждой отдельной покупки. Является уникальным и формируется после введения суммы и наименования товара. Он может демонстрироваться покупателю на экране кассы, компьютере, смартфоне либо на бумажном носителе. Все зависит от особенностей работы торговой точки.

Использование QR-кода позволяет принимать оплату без терминала абсолютно законно. Такой способ оплаты отлично подходит для торговых точек с небольшим денежным оборотом или огромными очередями. В первом случае он выгоден по причине того, что стоит дешевле торгового эквайринга. Это позволяет снизить затраты бизнеса. Во втором случае удается сократить очередь благодаря минимизации времени, которая затрачивается на проведение оплаты.

Источник: Акционерное общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Теги: #QR-код #Тинькофф Банк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 581 человек
13.11.2021, 11:480 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице 13.11.2021, 11:230 Количество привитых от коронавируса человек в Псковской области близится к 210 тысячам 13.11.2021, 11:030 Научные исследования проходят в старинной церкви в Печорах 13.11.2021, 10:420 Месячный прирост цен в России в октябре стал максимальным с апреля 2015 года
13.11.2021, 10:220 Псковский губернатор заявил об отсутствии снижения уровня заболеваемости COVID-19 в регионе 13.11.2021, 10:000 «Забытые» документы из Росреестра псковичам предлагают получить курьером 13.11.2021, 09:410 Александр Юров: Новое оборудование в онкодиспансере позволяет точечно удалять раковые опухоли 13.11.2021, 09:201 Первый отечественный инъекционный препарат от COVID-19 зарегистрировали в России
13.11.2021, 09:000 Пропавшего в Печорском районе мужчину нашли мертвым 12.11.2021, 23:100 Нужно ли менять СНИЛС при смене фамилии, разъяснили в псковском ПФР 12.11.2021, 23:001 Почти 30 кубометров мусора вывезли с острова имени Залита 12.11.2021, 22:393 Псковский детский фонд запускает новогоднюю благотворительную акцию
12.11.2021, 22:251 В Пскове установили подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка 12.11.2021, 22:180 Тренинги по развитию надпрофессиональных навыков провели для студентов псковских колледжей 12.11.2021, 22:003 Псковское УФСИН обсудило с общественниками обеспечение прав осужденных в регионе 12.11.2021, 21:401 Наталия Соколова рассказала, как уберечь детей от опасностей зимой
12.11.2021, 21:203 Псковичам не дают «припудрить носик» 12.11.2021, 21:080 «Михайловское» уходит на санитарные дни 12.11.2021, 21:060 Ключевые детали памятного знака «Знамя Победы» установили в Идрице 12.11.2021, 20:450 В Пскове предстоит отключение воды на дальнем Завеличье
12.11.2021, 20:411 Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября 12.11.2021, 20:331 Самолву планируют включить в культурно-просветительские туристические маршруты 12.11.2021, 20:0810 ПЛН-ТВ: Повлияет ли на вакцинацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру? 12.11.2021, 20:004 Юных псковичей приглашают на учебу в академию ФСБ России
12.11.2021, 19:500 Казачий ансамбль из Псковской области стал призером всероссийского фестиваля 12.11.2021, 19:299 Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе 12.11.2021, 19:151 Более 275 млн рублей направят сельхозпроизводителям в Псковской области 12.11.2021, 19:000 Псковские спортсмены подготовили тренировочную программу по воркауту. ВИДЕО
12.11.2021, 18:530 «Сокровища минувших дней» предлагает любителям истории Пушкинский заповедник 12.11.2021, 18:500 В Новосокольническом районе ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы 12.11.2021, 18:402 Елизавета Барышникова пригласила псковичей на 25-летие Губернаторского симфонического оркестра 12.11.2021, 18:294 Псковичам объяснили ситуацию с задвоением платежей за ТКО
12.11.2021, 18:100 Директора образовательного учреждения в Великих Луках подозревают в злоупотреблении полномочиями 12.11.2021, 18:030 В Пскове отметили 30-летие профсоюза работников радиоэлектронной промышленности 12.11.2021, 17:559 Псковский губернатор назвал способ сократить отток молодежи из региона 12.11.2021, 17:5011 Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
12.11.2021, 17:440 Прокуратура пресекла нарушения на железной дороге в Новосокольниках 12.11.2021, 17:380 «Ромбы» и «кольца» украсят Псков к Новому году 12.11.2021, 17:291 Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19 12.11.2021, 17:191 В семи дворах Пскова завершили основные ремонтные работы
12.11.2021, 17:081 Псковский эксперт заявил о 50-летнем отставании России по уровню экокультуры 12.11.2021, 17:055 Борис Елкин рассказал о преимуществах бело-лунных светофоров 12.11.2021, 17:022 Прокуратура Пскова через суд лишила отцовства жителя Таджикистана 12.11.2021, 16:561 Дима Билан посетит Псков во время юбилейного тура
12.11.2021, 16:441 Автор проекта моглинского мемориала: Это не комната страха, это история 12.11.2021, 16:3712 Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга 12.11.2021, 16:310 Двух мигрантов осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорском районе 12.11.2021, 16:200 ВТБ Онлайн до конца года станет полностью доступным для клиентов с нарушением зрения
12.11.2021, 16:085 Елизавета Барышникова: Нужны очень серьезные вложения в Губернаторский оркестр 12.11.2021, 16:010 Умер академик РАН, выдающийся кардиолог Евгений Чазов 12.11.2021, 15:590 Лайфхаками улучшения мобильной связи поделились с Виктором Остренко жители Дуравино 12.11.2021, 15:500 Вакансия нотариуса появилась в Порховском районе
12.11.2021, 15:4511 Администрация планирует замену аттракционов в Пскове 12.11.2021, 15:380 Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют с 16 ноября 12.11.2021, 15:350 Курчатовский институт проведет соревнования в псковском технопарке 12.11.2021, 15:300 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям? ВИДЕО
12.11.2021, 15:276 Велик могучим русский языка! 12.11.2021, 15:230 ВТБ: Выдачи автокредитов в России превысят в этом году триллион рублей 12.11.2021, 15:179 В поликлинике потеряли результаты теста на COVID-19 онкобольной псковички 12.11.2021, 15:100 Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке
12.11.2021, 15:033 Псковские пенсионеры предпочитают смартфоны кнопочным телефонам - исследование 12.11.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции, посвященой проекту «Экомышление» 12.11.2021, 14:581 Сквер на проспекте Энтузиастов украсят к Новому году по просьбе псковичей 12.11.2021, 14:542 В Кремле оценили идею введения QR-кодов на транспорте
12.11.2021, 14:483 Создание музейного комплекса в Самолве обсуждают с федеральными экспертами 12.11.2021, 14:450 Житель Дновского района извинился в суде за кражу ведра 12.11.2021, 14:371 Новую ветлабораторию планируют построить в Псковской области 12.11.2021, 14:310 Сбер снижает ставки по ипотеке при ее оформлении по двум документам
12.11.2021, 14:220 Фонари установили на пешеходных переходах в деревнях Псковской области 12.11.2021, 14:151 Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова 12.11.2021, 14:100 Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин 12.11.2021, 14:086 Пожилые псковичи получают продукты и лекарства от волонтеров «Единой России»
12.11.2021, 14:051 Два ДТП затрудняют движение на улице Коммунальной в Пскове 12.11.2021, 14:030 День без дождя обещают псковские синоптики 13 ноября 12.11.2021, 13:575 Пскович типичный, любвеобильный 12.11.2021, 13:579 «Алкоголики гадят и орут»: в Пскове просят закрыть торгующий ночью спиртным магазин
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru