Общество

Псковичам назвали особенности приема платежей по QR-коду

Большинство современных покупателей предпочитают расплачиваться за покупки безналичным расчетом. Это делает прием платежей по QR-коду в магазине довольно популярным как у клиентов, так и у самого бизнеса. Система быстрых платежей или СБП была принята ЦБ в 2019 году, с успехом используется многими торговыми предприятиями. Некоторые бизнесмены еще не успели оценить все возможности данной технологии.

Особенности работы СБП

Система быстрых платежей используется для моментальных переводов, зачисляемых даже в выходные и праздничные дни. Они осуществляются без взимания комиссии, поэтому становятся все популярнее. С помощью QR-кода СБП позволяет расплачиваться за товары и услуги в торговых точках.

Чтобы осуществить оплату, покупателю необходим смартфон и приложение, подключенное к СБП. Для него вся процедура проходит максимально быстро:

Код сканируется телефоном. В старых моделях смартфонов это осуществляется из банковского приложения. Подтверждается платеж с помощью «оплатить». Деньги переводятся с карточного счета покупателя на расчетный, открытый на магазин (ИП либо ООО).

Бизнесу требуется заключить договор с конкретным банком, который будет предоставлять QR-коды для покупателей. Без этого система работать не будет. Коды бывают двух видов:

Постоянный. Генерируется один раз, распечатывается и помещается на видное место в магазине. Клиент его сканирует, вводит сумму. Это позволяет избежать настройки кассы и программы учета. Минусом является то, что продавцу приходится отдельно пробивать фискальные чеки на онлайн-кассе, указывая безналичный способ расчета.

Динамический. Генерируется для каждой отдельной покупки. Является уникальным и формируется после введения суммы и наименования товара. Он может демонстрироваться покупателю на экране кассы, компьютере, смартфоне либо на бумажном носителе. Все зависит от особенностей работы торговой точки.

Использование QR-кода позволяет принимать оплату без терминала абсолютно законно. Такой способ оплаты отлично подходит для торговых точек с небольшим денежным оборотом или огромными очередями. В первом случае он выгоден по причине того, что стоит дешевле торгового эквайринга. Это позволяет снизить затраты бизнеса. Во втором случае удается сократить очередь благодаря минимизации времени, которая затрачивается на проведение оплаты.

Источник: Акционерное общество «Тинькофф Банк»

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