Общество

Росконтроль назвал марки чая, которые лучше не покупать

Специалисты Росконтроля озвучили результаты экспертизы черного чая в пакетиках, который россияне покупают в популярных магазинах на регулярной основе. В экспертном центре союза потребителей рассказали, какие марки лучше обходить стороной, а какие можно брать, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Pixabay

В исследовании приняли участие образцы крупнолистового черного чая. Эксперты закупили в магазинах чай таких брендов, как «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta tea.

Из семи прошедших проверку образцов все семь признаны безопасными для покупателей. То есть вредных веществ, которые могли бы нанести удар по организму покупателя, они не содержат. Тем не менее к двум марками возникло немало претензий.

На упаковке чая «Липтон» было написано, что это крупнолистовой чай, но по факту в пакетике оказались средние чаинки. Плюс такой чай не соответствует ГОСТу по ряду важных параметров — в нем много корешков; в целом чай недостаточно ровный и скрученный.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют брать чай «Крепкие традиции». Анализ показал, что такой чай относится ко второму сорту, в упаковке тоже много черешков, а после заварки напиток оказался недостаточно ароматным и насыщенным.