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Общество

Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

23.11.2021 14:29|ПсковКомментариев: 1

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин высказал мнение о том, что ЕГЭ для школьников необходимо отменить и сравнил экзамен с пыткой.

Фото: СК РФ

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодежи», - сказал он во время выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передает РИА Новости.

Ранее Александр Бастрыкин раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

Теги: #следственный комитет РФ #егэ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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