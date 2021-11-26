Общество

Более 20 дворов Пскова готовы к приемке после работ по благоустройству

23 двора Пскова готовы к приемке после работ по благоустройству в этом году. Об этом рассказал исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Борис Елкин дорожил о работе по благоустройству дворов, которая идет в рамках выделенного дополнительного финансирования. В порядок будут приведены 23 дворовые территории. Часть работ уже завершена или находится на стадии завершения, большинство объектов готовы к приемке.

Еще один вопрос, который затронули участники встречи, касался установки воркаут-площадки в сквере вблизи Кузнецкого моста. На следующей неделе спортивный объект будет полностью готов. Глава региона выразил уверенность, что площадка будет пользоваться спросом и поручил уделить особое внимание установке освещения, чтобы заниматься было комфортно даже в темное время суток.

Кроме того, губернатор ознакомился с предварительным дизайном уличных люков, которые установят в историческом центре Пскова. Борис Елкин подчеркнул, что их внешний вид еще дорабатывается, в дальнейшем макеты согласуют с Геральдическим советом. Михаил Ведерников положительно оценил представленные проекты. «Интересное предложение, не сомневаюсь, что получится здорово», — ответил глава региона.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил подготовке городской дорожной инфраструктуры к заморозкам. Глава администрации города отметил, что дорожные службы достойно справились с первыми морозами. В ночное время на дорогах проводился мониторинг и обработка реагентами проезжей части и тротуаров.