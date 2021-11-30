Общество

МегаФон «разогнал» интернет для абонентов Псковской области

Cкорость мобильного интернета у псковских абонентов МегаФона увеличилась на 10%, почти до 40 Мбит/с. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Осенью этого года оператор увеличил емкость и пропускную способность сети, обновив и запустив более десятка базовых станций. Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться еще 17 тысяч жителей региона.

Улучшения прошли в Островском, Бежаницком, Плюсском, Псковском, Дедовичском, Стругокрасненском районах области. В их число вошли как крупные, так и малые населенные пункты. Так, жители отдаленных сел и деревень Псковского региона с населением более 100 человек, среди которых Крюки, Соловьи, Вышгород, Ашево, Новоселье и другие, могли почувствовать значительный рост скоростей мобильного интернета в своих смартфонах.

«За каждой построенной или модернизированной базовой станцией стоят месяцы непрерывной работы. Мы видим рост числа гаджетов с поддержкой современных стандартов связи, анализируем динамику трафика и миграцию абонентов. Как следствие – увеличиваем покрытие сети и доступность интернета там, где это больше всего нужно», – отметил директор Псковского отделения МегаФона Александр Долгих.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla, наградив МегаФон званием самого быстрого мобильного оператора в псковском регионе по результатам около 5 тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.