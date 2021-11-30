Общество

Продажи устройств для «умного дома» в Пскове выросли почти в три раза - аналитики

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Псковской области вырос почти в 3 раза в натуральном выражении и почти в 2 раза в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МегаФона.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – прокомментировал генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 53%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 38%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (32,3%) и JBL Link Portable (13,1%). Продажи всех моделей колонок выросли на 52% в штуках и 79% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 17,5%. Продажи этих устройств выросли в 1,5 раза в штуках и в 3,7 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 10%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились в 3 раза в штуках и в 1,2 раза в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 13% до 2 940 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 80% продаж, против 20% в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.