Общество

Память погибших воинов почтили в Пскове в День неизвестного солдата

Траурно-торжественное мероприятие состоялось у могилы Неизвестного солдата в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня в России отмечается День неизвестного солдата — он установлен в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

По традиции церемония началась с заупокойной литии. Богослужение совершил клирик воинского храма святого князя Александра Невского иерей Александр. К мемориалу возложили гирлянду воинской славы.

В траурном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков, глава администрации города Пскова Борис Елкин, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, представители Псковского городского совета ветеранов и совета ветеранов 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

В завершение участники церемонии возложили к мемориалу цветы и почтили память героев минутой молчания.

Памятная дата отмечается в России с 2014 года. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой у стен московского Кремля в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного солдата.