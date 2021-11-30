Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как платить за «общее» электричество
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
Спортивная онлайн-конференция
как исправить ошибки в квитанции
Борьба «Справедливой России» с безработицей
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
экопром быстро и чисто
доставка еды в пскове
Новогодний конкурс по украшению фасадов
не приходят квитанции?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
удушающая опасность
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 30.11.2021 16:120 30 лет мобильной связи: как Tele2 развивает сеть в Псковской области 03.12.2021 15:070 Память погибших воинов почтили в Пскове в День неизвестного солдата 03.12.2021 15:020 Расходы на благоустройство Великих Лук обсудили с общественными советниками 03.12.2021 14:320 В Псковской области рекомендовали запретить выход на лед 03.12.2021 14:232 Шойгу вручил награду 104-му десантно-штурмовому полку 03.12.2021 14:1514 Площадь Ленина в Пскове предложили переименовать
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:423 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 01.12.2021 12:2514 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей 30.11.2021 10:361 Более 670 населенных пунктов Псковской области остались без электроснабжения 02.12.2021 11:0311 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове 01.12.2021 07:281 Очаг коронавируса обнаружили в одном из интернатов в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Память погибших воинов почтили в Пскове в День неизвестного солдата

03.12.2021 15:07|ПсковКомментариев: 0

Траурно-торжественное мероприятие состоялось у могилы Неизвестного солдата в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня в России отмечается День неизвестного солдата — он установлен в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

По традиции церемония началась с заупокойной литии. Богослужение совершил клирик воинского храма святого князя Александра Невского иерей Александр. К мемориалу возложили гирлянду воинской славы.

В траурном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков, глава администрации города Пскова Борис Елкин, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, представители Псковского городского совета ветеранов и совета ветеранов 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

 

В завершение участники церемонии возложили к мемориалу цветы и почтили память героев минутой молчания.

Памятная дата отмечается в России с 2014 года. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой у стен московского Кремля в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного солдата.

Теги: #администрация Пскова #псков #память
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливым человеком?
В опросе приняло участие 387 человек
03.12.2021, 15:090 Трактор и автобус столкнулись на остановке в Псковской районе 03.12.2021, 15:070 Память погибших воинов почтили в Пскове в День неизвестного солдата 03.12.2021, 15:020 Расходы на благоустройство Великих Лук обсудили с общественными советниками 03.12.2021, 14:530 «Обратный отсчет»: В 2022 год заглянет коммунист Петр Алексеенко. ВИДЕО
03.12.2021, 14:500 Житель Новосокольников может сесть в тюрьму за грабеж 03.12.2021, 14:320 В Псковской области рекомендовали запретить выход на лед 03.12.2021, 14:292 Около пяти тысяч кубометров снега вывозят из Пскова каждый день 03.12.2021, 14:232 Шойгу вручил награду 104-му десантно-штурмовому полку
03.12.2021, 14:1515 Площадь Ленина в Пскове предложили переименовать 03.12.2021, 14:050 Выставку во славу Александра Невского открыл в Пскове музей-заповедник «Михайловское» 03.12.2021, 13:502 Петр Алексеенко объяснил, почему он против введения QR-кодов 03.12.2021, 13:471 Псковичке пришлось нести коляску с ребенком на руках из-за неубранного снега
03.12.2021, 13:401 В Великих Луках монтируют 700-метровую гирлянду 03.12.2021, 13:340 Облсовпроф назвал фабрику «Славянка» флагманом текстильной промышленности России 03.12.2021, 13:313 Вакцинированным псковичам объяснили, какие документы нужно предоставить для отгула 03.12.2021, 13:281 Порховичка фиктивно прописала азербайджанца и стала фигурантом уголовного дела
03.12.2021, 13:161 Поезд Петрозаводск – Великие Луки отправится 30 декабря 03.12.2021, 13:110 «Управляйки» Пскова начнут штрафовать за неубранный снег во дворах 03.12.2021, 13:080 Росгвардейцы возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове 03.12.2021, 13:050 «Хайпожоры»: Снег идет, кадровые перестановки и Instagram против «Молодой гвардии». ВИДЕО
03.12.2021, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Петром Алексеенко 03.12.2021, 13:000 В связи с установкой новогодней ели 8 декабря ограничат движение в центре Пскова 03.12.2021, 12:573 Оплата детских садов в Великих Луках вырастет на 500 рублей с 1 января 03.12.2021, 12:390 Жителю Локни грозит тюрьма за реакцию на замечание о пьянстве
03.12.2021, 12:251 Проект завода «Титан-Полимер» занял первое место на международной премии «Мы вместе» 03.12.2021, 12:200 Утечку на сетях теплоснабжения устраняют на проспекте Энтузиастов в Пскове 03.12.2021, 12:121 Более 12 тысяч пачек сигарет без акцизов изъяли псковские таможенники 03.12.2021, 12:030 В Пскове отремонтировали еще пять дворов
03.12.2021, 11:581 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 03.12.2021, 11:560 Двум районам Псковской области поручили нарастить темпы вакцинации от COVID-19 03.12.2021, 11:540 Архив показал фото церемонии захоронения останков Неизвестного солдата в Пскове 03.12.2021, 11:470 Еще шесть человек стали жертвами коронавируса в Псковской области
03.12.2021, 11:440 Новые теннисные столы появились в лицее №22 города Пскова 03.12.2021, 11:3816 Верующие могут войти в псковские храмы без QR-кода 03.12.2021, 11:300 Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 40% 03.12.2021, 11:171 «Обратный отсчет»: В 2022 год заглянет коммунист Петр Алексеенко
03.12.2021, 11:162 Интерактив: Зайцы поневоле 03.12.2021, 10:590 Энергосервисные контракты позволят псковским бюджетным организациям сэкономить 03.12.2021, 10:494 Из-за сильного снегопада псковичам рекомендуют оставаться дома 03.12.2021, 10:445 Пьяный пскович ножом ударил незнакомца в ягодицу
03.12.2021, 10:421 Псковский драмтеатр опубликовал афишу Пушкинского фестиваля 03.12.2021, 10:341 «Хайпожоры»: Снег идет, кадровые перестановки и Instagram против «Молодой гвардии» 03.12.2021, 10:240 Глава РФПИ объяснил проблемы с одобрением ВОЗ вакцины «Спутник V» 03.12.2021, 10:070 Число вакансий для соискателей с инвалидностью в Псковской области за год выросло на 216%
03.12.2021, 09:520 Жилой дом и три хозпостройки сгорели в Красногородском районе 03.12.2021, 09:450 «Ветер, снег, все лицо красное»: Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от зимнего Пскова 03.12.2021, 09:330 Стали известны подробности смертельного ДТП под Невелем. ФОТО 03.12.2021, 09:174 Сезонный рост цен на мандарины произошел в России
03.12.2021, 09:036 Для лечения пациентов с COVID-19 в Псковскую область прибыли 30 военных врачей 03.12.2021, 08:467 Вальс снегоуборочной техники в Пскове попал на видео 03.12.2021, 08:301 Псковичам предлагают послушать коллекцию грампластинок 03.12.2021, 08:161 Почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Псковскую область
03.12.2021, 08:000 Бизнес указал на риск дефицита электроники в России 03.12.2021, 07:490 190 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.12.2021, 07:390 Минтранс планирует отказаться от идеи проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет 03.12.2021, 07:200 «Россети Северо-Запад» показали, как карельские энергетики пробираются через псковские леса
03.12.2021, 07:000 Минздрав уточнит список медотводов от вакцинации от COVID-19 02.12.2021, 23:570 Боковое столкновение фур произошло в Пустошкинском районе, пострадал человек 02.12.2021, 23:510 Россия подписала соглашение об отмене виз с Сан-Марино 02.12.2021, 22:322 Псковичка покинула телешоу «Пацанки» в 12-м выпуске проекта
02.12.2021, 22:311 Сохранение культурного наследия обсудят участники научной конференции в Пскове 02.12.2021, 22:193 Псковичам назвали способ избежать пени при оплате долга по взносам на капремонт 02.12.2021, 22:000 Уровень юридической грамотности предлагают проверить жителям Псковской области 02.12.2021, 21:460 Псковская область получила порядка 90 млн на поддержку аграриев в сфере закупки кормов
02.12.2021, 21:370 «Михайловское» публикует фотографии с церемонии открытия памятника Пушкину к 115-летию автора монумента 02.12.2021, 21:320 Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе 02.12.2021, 21:310 Порядок оформления сделки купли-продажи недвижимости напомнили псковичам 02.12.2021, 21:230 Финальные игры на кубок города по баскетболу пройдут в Пскове в выходные дни
02.12.2021, 21:170 УФАС проводит проверку в отношении псковского фонда социального страхования 02.12.2021, 21:150 Участок трассы М-9 «Балтия» торжественно открыли в Псковской области 02.12.2021, 21:000 Более четырех тысяч прав собственности на учтенную недвижимость внес в ЕГРН псковский Росреестр 02.12.2021, 20:532 Военные врачи прибыли в псковскую инфекционку для лечения больных COVID-19
02.12.2021, 20:440 Правила обращения с отходами напомнили представителям советов домов в Пскове 02.12.2021, 20:300 Псковские промышленные предприятия получат около 6 млн рублей субсидий 02.12.2021, 20:280 Двенадцатилетняя девочка провалилась под землю в Москве 02.12.2021, 20:120 Движение большегрузов временно запретят на участке трассы Р-23 в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru