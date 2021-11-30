Общество

Доступность летних кафе для маломобильных граждан обсудили в Пскове

Встреча представителей городской власти и предпринимательского сообщества состоялась в Международный день инвалидов 3 декабря. Администрацию города Пскова представили и. о. заместителя главы администрации города Пскова Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг Василий Демидов, и. о. начальника управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Участники обсудили инициативу депутата Псковской городской думы, председателя Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федора Постнова о повышении доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями, в частности летних террас кафе.

В ходе дискуссии все сошлись во мнении, что летние кафе в Пскове зачастую недоступны для маломобильных групп граждан, особенно для людей на инвалидных колясках: отсутствуют удобные заезды, нет пандусов. Участники разговора проработали возможные меры для изменения ситуации.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность создания внешних террас и в холодное время года. По мнению большинства, эта услуга пользовалось бы спросом у псковичей, а также способствовала бы привлечению туристов. Еще одной темой для дискуссии стало приведение внешнего вида нестационарных объектов в соответствие с архитектурным обликом древнего Пскова.

В завершение встречи предприниматели обратились к администрации Пскова с просьбой о содействии в развитии террас и создании доступной городской среды.