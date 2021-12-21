Общество

Национальные проекты в Псковской области в 2021 году. ИНФОГРАФИКА

В 2021 году объем лимитов на реализацию нацпроектов в Псковской области составляет очень значительную сумму - 9,5 млрд рублей. Как и на что расходуются эти средства - в новой инфографике ПЛН.