Общество

Недоступные «Лепеши» и «Культы»

Корреспонденты «МК в Пскове» в разгар рабочего дня отправились гулять. Эта прогулка, состоявшаяся в конце прошлой недели, была необычной сразу по нескольким причинам. Во-первых, погода была не то чтобы идеальная: небольшой «плюс» после недавних снегопадов, лужи растаявшего снега и скользотня. Во-вторых, гулять мы пошли не по центру города, как делают многие горожане, а по «Лепешам» - окраинному микрорайону города. Спрашивается, почему нас занесло туда в такую, мягко сказать, не очень комфортную для прогулки погоду? Мы задались целью посмотреть, как обстоят дела с доступностью спальных микрорайонов города для проживания маломобильных групп населения - пенсионеров и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, и взяли в свою компанию депутата Псковской городской Думы Федора Постнова. А он, в свою очередь, предложил поехать именно на Лепеши и позвал в наше авантюрное путешествие псковича Сергея Самокиша. Для обоих тема безбарьерной среды - не пустой звук. Федор Постнов почти 10 лет передвигается на инвалидной коляске - впрочем, как и брат Сергея Самокиша, блогер Владислав Фокин. Потому они при любом удобном случае выносят вопросы создания доступной среды в публичное пространство.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Итак, «Лепеши» (или Лепёха) - это народное название микрорайона, расположенного вдоль реки Великой, начиная от переезда в районе железнодорожного моста до Промежиц. Основной процент его населения - пожилые люди. «Сердцем» этой территории является улица Лепешинского, названная в 1967 году в честь соратника Ленина, революционера Пантелеймона Лепешинского. В микрорайоне есть несколько предприятий и общежитий, а частная жилая застройка соседствует с блочными многоэтажками. В шаговой доступности - сетевые магазины. Около одного из них - «Дикси» - мы и начали нашу прогулку.

«А я думал, застрянут или не застрянут?»

Такими словами встретил нас депутат Постнов. Сидя у входа в магазин, он с азартом наблюдал за нашими попытками проехать по толстому слою рыхлого снега.

В поисках парковки мы сделали небольшой круг и в итоге оставили машину на обочине недалеко от «Дикси». Трудно преодолимым препятствием неубранный снег является и для местных жителей. Мимо нас с большим трудом в сопровождении пожилых родителей прошел молодой человек с церебральным параличом. Федор Постнов соглашается вызвать им такси, а параллельно рассуждает, что неплохо было бы подсыпать дорогу к магазину солью, только лучше крупной. И дает мне денег. В «Дикси» соль только мелкая. Покупаю ее за 9 рублей...

Еще одна проблема - скользкая лестница в магазин. Чтоб не навернуться на ней, некоторые посетители заходят туда по пандусу.

«Только это не пандус, а изделие, которое не является пандусом. Мне по нему не подняться - угол большой и поручни сделаны не по нормам, - говорит Федор Постнов. - Сделали якобы пандус, чтоб не ругали. Если б сделали его подлиннее, угол был бы меньше, и ехать по нему было бы удобнее».

На входной площадке слишком мало места, чтобы поместиться на инвалидной коляске и открыть дверь в магазин.

Так удобнее

Далее пробуем добраться до автобусной остановки. Пешеходная дорожка не расчищена. Колеса инвалидной коляски продавливают глубокую колею. Отрезок пути Федора Постнова везет Сергей Самокиш, а потом депутат переезжает на проезжую часть и едет сам - так удобнее.

Остановка расположена рядом с «Магнитом» и строилась за счет магазина как обременение. Площадка перед остановкой очень скользкая - устраиваем ритуал по подсыпанию подтаявшей ледяной корки солью (не пропадать же девяти депутатским рублям).

Отдельный вопрос - как человеку на коляске сесть в автобус. Проблематично.

Водитель автобуса максимально близко подъехал к остановке, но в салон без помощи не попасть. Делаем выводы, разводим руками, прощаемся с водителем, и он едет дальше. А Федор Постнов обращает внимание на расписание движения автобуса, которое висит, во-первых, далеко от остановочного комплекса, а во-вторых - слишком высоко, чтобы, сидя в коляске, что-то на нем разглядеть. Да, сейчас есть возможность отслеживать движение автобусов по мобильному приложению, но не все могут ею воспользоваться - у многих пожилых людей самые простые телефоны без интернета. Эта проблема озвучивалась вице-губернатору Василию Осипову. «Мы предложили, чтоб расписание автобусов в Пскове вешали в остановочных комплексах - чтоб инвалидам не приходилось ехать на другой конец остановки», - подключается к разговору Сергей Самокиш.

А еще у «Магнита» есть небольшая парковка, на которой предусмотрены места для машин инвалидов.

Мы увидели стандартную для Пскова ситуацию - парковка не расчищена от снега, а одно из мест для инвалидов занято «обычной» машиной. «Разметку на парковках тоже не обновляют. Я обращался в УГХ - говорят, краски нет», - заметил Сергей Самокиш и уточнил, что содержание парковок, расположенных рядом с магазинами (в том числе «Максимус», «Гулливер» и Торговый дом»), бизнесмены отдали на откуп города. То есть магазины получают прибыль за счет людей, ставящих машины на парковках, а чистить их должен город.

Унижаться и канючить

Далее едем в «Магнит» по нерасчищенному пандусу, и там Федор Постнов обращает внимание на те вещи, о которых большая часть людей попросту не задумывается (к сожалению, сотрудники торговых сетей тоже), поскольку их это не касается. Для инвалидов-колясочников нужны специальные тележки для покупок - их нет. Раскладка товаров на полках, как показала наша экскурсия по магазину, не соответствует правилам доступности - к витринам близко не подъехать, а до нужного товара не дотянуться. Да и ценники слишком мелкие - сколько стоит товар в верхней части витрин, попросту не разглядеть.

«В идеале хочется видеть не горизонтальную раскладку, а вертикальную или смешанную, чтоб за нужным товаром не нужно было тянуться до верхних полок. И это не только про колясочников. Это про заботу о пожилых людях. У бабушек и дедушек, как правило, артрит - руку тяжело поднять», - рассуждает депутат.

Молоко лежит в нижней части витрины и, если повернуться на коляске боком, то можно до него дотянуться. Но лучше продавать молоко в жесткой таре - маломобильным покупателям удобнее брать ее с витрины и потом хранить в холодильнике.

Если говорить о хлебобулочных изделиях, на доступной высоте в «Магните» лежат только самые дешевые варианты, а если захочется чего-то особенного (Федор Постнов любит чиабатту), надо просить о помощи, а это тема деликатная. Федор Постнов убежден, что человек с инвалидностью не должен унижаться - завидя его при входе в магазин, кто-нибудь из сотрудников сам должен подойти и предложить помощь: набрать нужный товар в корзину, помочь расплатиться, сложить все в пакет и донести его до машины. А если нет машины, то хотя бы повесить пакет с покупками на спинку инвалидной коляски.

«В этом и заключается разница между нашими магазинами и магазинами в той же Прибалтике. Там к тебе сразу подбегают, помогают и относят пакеты, а здесь палец о палец не ударят. Ты должен унижаться и канючить, чтобы помогли», - разводит руками Федор Постнов. Сотрудники «Магнита», с которыми мы пообщались, это унижением не считают. По их мнению, человек сам должен попросить о помощи, иначе можно ненароком его оскорбить и получить «пару ласковых» в ответ на искреннее желание помочь.

«Вот так мы и живем!»

Нахватавшись впечатлений от доступной среды на «Лепешах», отправляемся в другой конец города - на парковку на «Культтоварах».

Это, по словам Федора Постнова, «самое уникальное место города»: раньше здесь располагался карман для заезда автобусов на остановку (которую потом на несколько метров перенесли), а потом его за счет городского бюджета «перепрофилировали» в парковку. Уникальность момента в том, что теперь это единственная в городе парковка рядом с ларьками и торговыми павильонами, к тому же созданная за счет средств муниципалитета.

«Построить-то парковку построили, а доступность там отсутствует напрочь, - рассказывает депутат. - Бордюрный камень уложен без понижения - к ларькам не подобраться, снег не расчищен. И я сейчас даже не про инвалидов говорю, а про всех граждан. Что, тяжело снег почистить?» Этот вопрос Федор Постнов адресует владельцам ларьков. Именно они, по его мнению, должны содержать парковку в порядке, а не город. «Но позиция у бизнеса одна - город нам не говорил это делать. Вот так мы и живем», - отмечает депутат и параллельно обращает внимание на обновленный фасад «Шашлычного дворика»: крыльцо поднято выше нормы, пандус есть, но площадка перед входом маленькая. Человеку на коляске не открыть дверь и не попасть внутрь.

И таких примеров «доступной» среды в Пскове - масса, судя по разговору с Федором Постновым и Сергеем Самокишем.

Видео: Дмитрий Иванов

Мы громко открываем учреждения, в которых нет подъемников для инвалидов-колясочников, а если и есть, то на них коляска не поместится. У нас в городе нет ни одной детской площадки для детишек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дворы заставлены машинами, и инвалиду-колясочнику без удачи и помощи там не проехать. Да и вообще, рассуждают они, разговор уже идет о доступной среде не только для инвалидов, а для более широкого круга людей. Узкие тротуары, полосы препятствий из бордюрного камня, плохо освещенные пешеходные переходы, на которых с трудом можно разглядеть пешехода, обледеневшие лестницы - дело обычное.

Вот так мы и живем!

Татьяна Иванова