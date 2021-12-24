Общество

Главную новогоднюю ель Пскова в следующем году украсят нестандартно

Интересные факты о главной городской елке рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин. Пост об этом он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт главы администрации города Пскова Бориса Елкина

«Форма - конус. Высота - 24 метра, со звездой - 26 метров. Каркас металлический, удерживается пригрузами из фундаментных блоков

Хвоя состоит из "лап", каждая навешивается вручную», - перечислил сити-менеджер.

В этом году, по его словам, елку устанавливали посменно 16 человек с помощью крана, двух вышек и спецтехники. На это ушло 8 часов. Украсили искусственное дерево около 1,6 км гирлянд двух типов. Одна светодиодная лампочка потребляет 1 Ватт.

«Новогодняя красавица радует псковичей и гостей города около месяца, затем разбирается и хранится на складе до следующего года. Металлический каркас красят, хвою чистят и просушивают, а затем убирают в ящики. Всего их около 100. Крепежи каждый год меняют. Сегодняшней елке уже 8 лет, но, кроме каркаса, на ней все обновлено. Уже есть идеи, как ее украсить в следующем году. Будет нестандартно», - сообщил Борис Елкин и поблагодарил за отличную работу муниципальное предприятие «Специализированная служба».