Общество

Около полусотни человек обратились к псковским приставам в день акции «Узнай о своих долгах»

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 24 декабря прошла Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах» под лозунгом «В новый год-без долгов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот день судебные приставы-исполнители городских и районных отделов предоставляли всем желающим возможность проверить себя на наличие задолженности по различным категориям исполнительных производств, а также оплатить свой долг.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В Пскове акция проходила на железнодорожном вокзале, где в ней приняли участие сотрудники псковского линейного отдела МВД России на транспорте, а также в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области».

За это время к судебным приставам обратились около 50 человек, чтобы узнать являются ли они должниками. Псковичи обращались к судебным приставам не только, чтобы проверить себя и своих близких на задолженность, но и за консультацией по возникшим вопросам. Обращения касались ареста банковских карт, удержаний из заработной платы, оплаты штрафов ГИБДД, а также работы электронных сервисов ФССП России и ЕПГУ. Некоторых обратившихся записали на личный прием к судебному приставу. Помимо этого, пришедшим вручали и специальные листовки с информацией, через какие электронные сервисы можно проверить себя и близких на наличие долгов.

В этот же день в Великих Луках приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели рейд. Местным жителям раздали листовки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», Единого портала государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения «ФССП». Помимо этого, главный судебный пристав Сергей Колесников провел «горячую линию» и ответил на вопросы жителей, а также предпринял необходимые меры для их разрешения. Через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» в этот день проверили себя на долги около 600 человек.

«Информационная акция "Узнай о своих долгах" проводится традиционно Федеральной службой судебных приставов. Мероприятие создает более удобные для жителей каждого региона условия для оплаты своих долгов. Любой желающий может узнать о своих долгах по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам и задолженностям других категорий, просто обратившись в мобильный проверочный пункт», - отметили в службе.