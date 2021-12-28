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Общество

Три районных центра в Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов

29.12.2021 21:15|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал районные центры, которые получат дополнительные гранты за успешную работу по разработке и внедрению дизайн-кодов. Такая информация была озвучена в среду, 29 декабря, во время совещания с главами муниципальных образований и городских округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, 1 млн рублей получит городское поселение Усвяты, 500 тыс. рублей — Дедовичи, 300 тыс. рублей — Бежаницы. Губернатор поблагодарил глав муниципалитетов за серьезную работу и призвал остальных внедрять на своих территориях дизайн-коды, которые должны определить стандарты внешнего оформления для рекламных и временных торговых конструкций, а также основных элементов благоустройства.

Михаил Ведерников также напомнил, что большая работа в этом направлении проведена в Пскове. «Это крайне важная тема. Город смотрится по-другому, меняется его внешний облик. Необходимо, чтобы эта работа была распространена на районы. Должны уйти ужасные вывески, баннеры, растяжки, чтобы архитектура, как минимум, районных центров, была открыта», — заметил губернатор, обращаясь к главам.

Теги: #грант #дизайн-код #районы
Источник: Псковская Лента Новостей
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