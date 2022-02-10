Общество

Волонтеры проверили доступность подходов к соцучреждениям в Великих Луках

Волонтеры великолукского отделения «Единой России» в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» проверили состояние подходов к социально значимым учреждениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Псковской области.

Фото: пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Псковской области

Пристальное внимание они уделяли проверке доступности заездов в учреждения для маломобильных людей. Участники рейда проверили несколько объектов: многофункциональный центр, корпус Великолукской межрайонной больницы, онкологический диспансер, почтовое отделение, Роспотребнадзор, школу №1 и аптеку на площади Юбилейной.

В целом волонтеры отметили удовлетворительное состояние подходов к учреждениям, однако есть определенные недочеты, которые доведут до собственников помещений и коммунальных служб.

«Мы держим на контроле эту ситуацию и надеемся, что недостатки устранят в ближайшее время, – рассказал участник рейда, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. – Партия "Единая Россия" проводит постоянный контроль разных сфер общественной жизни. Мы обратили внимание на то, как коммунальные службы выполняют свои профессиональные обязанности, в том числе по проекту "Доступная среда"».

Серьезных замечаний у проверочной комиссии не было, однако единороссы подчеркнули, что еще есть над чем работать.