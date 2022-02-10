Волонтеры проверили доступность подходов к соцучреждениям в Великих Луках

Волонтеры великолукского отделения «Единой России» в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» проверили состояние подходов к социально значимым учреждениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Псковской области.
Фото: пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Псковской области
Пристальное внимание они уделяли проверке доступности заездов в учреждения для маломобильных людей. Участники рейда проверили несколько объектов: многофункциональный центр, корпус Великолукской межрайонной больницы, онкологический диспансер, почтовое отделение, Роспотребнадзор, школу №1 и аптеку на площади Юбилейной.
В целом волонтеры отметили удовлетворительное состояние подходов к учреждениям, однако есть определенные недочеты, которые доведут до собственников помещений и коммунальных служб.
Серьезных замечаний у проверочной комиссии не было, однако единороссы подчеркнули, что еще есть над чем работать.