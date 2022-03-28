Общество

Андрей Турчак предложил правительству увеличить расходы на питание в школах

Изыскать дополнительное финансирование на организацию школьного питания правительству России предложил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Андрей Турчак пояснил, что отдельные продуктовые позиции подорожали до 30%. У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну – две недели. И они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты.

«Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой – уменьшать порции или экономить на качестве. Тема школьного питания для "Единой России" является одной их приоритетных. На прошлой неделе нами внесен проект закона о бесплатном двухразовом питании в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас порядок четко регламентирован только для тех, кто учится в интернатах. Наш законопроект позволит исправить эту несправедливость», - подчеркнул Андрей Турчак на совещании по вопросу реализации программы капремонта школ и организации горячего питания.

Ранее сообщалось, что в городе Пскове увеличат финансирование расходов на питание учащихся 1-4 классов, такое решение озвучили на 63-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва.

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При этом выступающие на сессии отметили, что на фоне очевидного роста цен необходимо принимать дополнительные меры по увеличению финансирования расходов на питание школьников.