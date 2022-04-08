Общество

Популярный миф о кофеине развенчали в Минздаве

Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

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«Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Помимо этого, сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт отметил, что количество калорий зависит от крепости спиртного: чем выше крепость, тем больше калорий, и наоборот.

«Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание», — добавил нарколог.