Общество

Госуслуги начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет

С 1 мая Госуслуги начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры.

Возможность заполнить и отправить заявление доступна на портале с 26 апреля, а с 1 мая - также при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР. В настоящий момент заявки подали более 1 миллиона родителей - они уже автоматически отправлены в ПФР.

Для семей с детьми от 8 до 17 лет уже существует пособие, введенное в 2021 году, но его можно получить, только если ребенка воспитывает единственный родитель или были назначены алименты. Новая выплата предполагает следующие условия:

у ребенка есть гражданство РФ и он живет в России; ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17; заявление подает один из родителей или законный представитель с гражданством РФ и постоянным проживанием в России; среднедушевой доход семьи — не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения; имущество семьи не более установленного перечня; взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия (статус безработного (учитывается период до 6 месяцев), уход за ребенком до 3 лет, беременность и т.д.).

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50%, 70% или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Даже если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может подать новое заявление. Если семейный доход снизился, выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения, и тогда назначат новое пособие. В сторону уменьшения выплаты пересмотреть не могут, семья продолжит получать уже назначенное пособие.

«Портал Госуслуг позволяет удобно и быстро заполнить заявление онлайн, не посещая органы власти и не подготавливая дополнительные документы. Благодаря возможности оформить заявление заранее многие родители подали заявки до 1 мая и смогут не отвлекаться во время праздников», – прокомментировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

Большинство данных, необходимых для заполнения заявления, автоматически подтягивается в форму из личного кабинета на Госуслугах. Нужно только проверить их актуальность. В форме указываются:

паспортные данные;

СНИЛС;

адрес;

телефон и почта;

семейное положение;

сведения о детях;

дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами);

способ получения выплаты (на счет в банке или через почтовое отделение).

В подавляющем большинстве случаев выплата назначается только по заявлению, без предоставления документов или справок. Иногда может потребоваться личный визит в ПФР. В таком случае список необходимых документов и адрес отделения, которое нужно посетить, будет указан в уведомлении.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В некоторых случаях он может быть продлен до 30 дней, уведомление об этом придет в личный кабинет пользователю. Если будет принято положительное решение, деньги начнут перечислять в течение пяти рабочих после назначения выплаты.