Общество

«Малыш с жильцами»: гигантский гриб нашли в псковском лесу

Гигантский гриб обнаружила любительница тихой охоты в псковском лесу. О своей находке женщина сообщила в группе «Грибы Псковской / рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анюта Пшеничная / «ВКонтакте»

«Сколько дней проходила мимо. Естественно, он был уже с жильцами. Домой взяла лишь для того, чтобы взвесить. "Малыш" потянул на 1,5 килограмма», - написала она.

Видео: Анюта Пшеничная / «ВКонтакте»

Находками гигантских грибов поделился и заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Попков.

Фото: Сергей Попков / «ВКонтакте»

«Год не грибной, но мы своё взяли», - прокомментировал актер поход в лес. Он также обратился к друзьям, «попросив их не завидовать».

«До двух ночи чистили, замаринуем и потом почти все раздадим», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в лесу обнаружили грибы со льдом.