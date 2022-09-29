Общество

Своя коллекция игрушек появится у Полистовского заповедника

Воспитанники мастерской ватной игрушки будут создавать коллекцию игрушек для Полистовского заповедника - зверей, птиц, растения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото: Полистовский заповедник

Игрушки будут создавать в рамках совместного эколого-просветительского проекта Локнянского Центра дополнительного образования и заповедника.

Сотрудники заповедника будут проводить ежемесячные занятия с мастерами для создания биологически грамотных игрушек. Первое занятие, прошедшее 26 сентября, было посвящено общей информации об охраняемой территории, заповедным землям и ответственному отношению к природе.