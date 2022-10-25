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Общество

Мира и добра пожелал Николай Козловский сотрудникам таможни

25.10.2022 11:38|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил с профессиональным праздником сотрудников таможенных органов Псковской области. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Николай Козловский отметил, что таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом, способствующим развитию отечественной экономики.

«Сегодня сложная и ответственная работа таможенных органов имеет особую значимость для государства. Вы ведёте активную борьбу с правонарушениями и контрабандой всех видов, в том числе нелегальной торговлей оружием, стоите надёжным заслоном на пути международной террористической угрозы», - подчеркнул глава Великих Лук.

Он пожелал таможенникам крепкого здоровья, успехов в служении, счастья, благополучия, мира и добра.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки #таможня #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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