Мира и добра пожелал Николай Козловский сотрудникам таможни

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил с профессиональным праздником сотрудников таможенных органов Псковской области. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Николай Козловский отметил, что таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом, способствующим развитию отечественной экономики.
Он пожелал таможенникам крепкого здоровья, успехов в служении, счастья, благополучия, мира и добра.