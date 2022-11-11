Общество

Диетолог рассказала о вреде минеральной воды для некоторых россиян

Богатая питательными веществами минеральная вода противопоказана людям с изжогой, предупредила диетолог компании «ВкусВилл», член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

«Содержание питательных веществ в природной (добытой из источников) и в "искусственной" минеральной воде могут сильно различаться, но обычно в ней в большом количестве содержатся минералы: карбонат кальция, сульфат магния, калий, сульфат натрия», – цитирует Нефедову «Лента.ру».

Содержащиеся в минеральной воде микроэлементы поддерживают здоровье костей, снижают риск развития сердечных болезней, предотвращают запоры.

Однако минеральная вода полезна не для всех, предупредила диетолог. Например, она может не подойти людям с изжогой и метеоризмом. Также некоторая минеральная вода может содержать большое количество натрия, на это нужно обращать внимание тем, кто старается ограничивать его употребление.

Газированная минеральная вода отлично восстанавливает водный баланс и часто больше нравится людям, чем обычная вода. Однако в целом неважно, какую воду пить, главное не допускать обезвоживания, подвела итог Нефедова.