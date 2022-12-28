Общество

Индексацию выплат отдельным категориям граждан рассмотрели в областном Собрании

Индексацию выплат на 5,5% отдельным категориям граждан обсудил комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева перечислила все категории, которым будут проиндексируют выплаты с 1 января.

«Мы никого не упустили в законопроекте? Например, не упоминаются выплаты на получение твердого топлива участникам разминирования в Псковской области», – заметил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Ольга Евстигнеева ответила, что есть замечания от Счетной палаты. «Здесь делается упор на ежегодную денежную выплату. Подлежит индексации ежемесячная выплата. В настоящее время получатели в Псковской области отсутствуют. Если в течение года появятся, то внесем и учтем изменения по выплатам в следующем году», – добавила она.