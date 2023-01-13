Общество

Псковский губернатор пожелал журналистам больше позитивных новостей

С Днём российской печати поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

«Печатные издания газет и журналов не теряют своей актуальности и востребованности. В Псковской области выходит более 30 печатных газет, которые охватывают все муниципальные образования региона. Над выпуском каждого номера трудится большое количество сотрудников: журналисты, фотографы, корректоры, дизайнеры, верстальщики, редакторы, работники типографий. Каждый из вас вкладывает своё мастерство и профессионализм, чтобы выпустить качественную и актуальную газету, востребованную у читателей», - отметил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в редакциях, полиграфических предприятиях и издательствах Псковской области работают яркие, талантливые люди, которые искренне любят свою профессию и осознают свою личную ответственность за каждое напечатанное слово. «Не случайно наши районные газеты пользуются особым уважением и доверием читателей», - заметил глава региона.

«Благодарю вас за добросовестность, самоотдачу, постоянное совершенствование и увлеченность. Пусть профессионализм, творчество, искренность, любовь к родному краю и открытость к людям помогают вам в непростой работе. Желаю успехов, неиссякаемого запаса душевных и физических сил, крепкого здоровья и стрессоустойчивости. И пусть хороших и позитивных новостей будет можно больше!» - обратился к журналистам Михаил Ведерников.