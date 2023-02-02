Общество

В Госдуме предложили мобилизовывать безработных вместо специалистов

Мобилизовать безработных вместо специалистов предложил депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«Может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», - прокомментировал депутат.

Он отметил, что при посещении центра занятости на учете стоит 53 «здоровых, крепких мужиков без работы и без денег».

«Продолжаю получать от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть с СВО ключевых сотрудников, без которых производство "просто встает". Тут надо признать: проблема такая есть. Но есть и возможность рационально ее решить», - добавил Максим Иванов.