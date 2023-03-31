Общество

Производство антибиотиков в России выросло почти на 25%

Выпуск антибиотиков в России увеличился на 24,4% по сравнению с февралем 2022 года, но снизился по сравнению с январем 2023 года на 17,2%, составив 78,4 тонны, сообщает Росстат.

Всего лекарств в феврале текущего года изготовлено на 46,5 миллиарда рублей, что на 21,1% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Производство лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицине, в прошлом месяце снизилось по сравнению с февралем 2022 года на 22%, однако выросло на 6,4% по сравнению с январем, пишет RuNews24.

Согласно статистике, сывороток и вакцин в конце зимы было произведено на 38,8% больше, чем в 2022 году, и достигло 1,7 миллиарда доз. В ампулах выпустили в 6,7 раз больше, таких вакцин и сывороток в феврале насчитывалось 681 тысяча штук. За январь-февраль 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 18,1%, а в ампулах - на 65,1% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Производство витаминов и их производных в феврале понизилось на 35,1% - до 26,8 тонны. Перевязочных материалов и подобных изделий изготовлено 46,7 миллиона упаковок, что на 27,1% меньше, чем в феврале 2022 года, но на 22% больше, чем в январе этого года.

Медоборудования и приборов для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в конце этой зимы выпустили на 2,3 миллиарда рублей, что на 15,3% меньше, чем годом ранее. За январь-февраль 2023-го произвели медаппаратуры на 4,4 миллиарда рублей, что на 0,9% меньше, чем в минувшем году, уточнили в Росстате.