Общество

Заморозки возвращаются на Северо-Запад России

Уже сегодня на севере Русской равнины резко похолодает из-за арктического вторжения, и температура днём не превысит нулевую отметку. А затем воздушные массы из Арктики станут захватывать всё новые регионы.



Предстоящей ночью – с 13 на 14 апреля – заморозки вернутся на восток Центрального района, на Северо-Запад и в Поволжье вплоть до Казани. А в выходные граница похолодания сместится ещё на 1000 километров к югу, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Всю неделю погода на Русской равнине была если не идеальной, то близкой к идеальной! Регион оставался под влиянием обширного антициклона, было солнечно и очень тепло. В столице, например, минувшие сутки оказались самыми теплыми с начала года: термометры показали +17°С! И на аномальную температуру активно реагирует фауна: например, выходят из спячки многие обитатели московского зоопарка. К сожалению, просыпаются и те, с кем человеку не хотелось бы пересекаться, уже есть первые пострадавшие от укусов клещей. Ещё одна беда – природные пожары. Накануне в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим», – отметили синоптики.

Причина аномального тепла в регионах России – обширный антициклон, который на прошлой неделе захватил власть в европейской части страны и на Урале. Но сейчас этот очаг высокого давления начинает слабеть, и по перифериям его теснят циклоны. Один принесёт сильные ливни на юг, а другой – небольшие снегопады в Сибирь и Уральский регион.

Одним из первых арктическое вторжение встретил Архангельск. Накануне днём здесь было +3°С, но уже ночью температура опустилась почти на 15°С. Сегодня в городе не выше −1°С, а под утро пятницы ожидается до −12°С. И только в выходные в Поморье станет возвращаться тепло: +5…+7°С.

В Москву холод придёт на сутки позже. Сегодня в столице майские +17°С. Но завтра и послезавтра показания термометров понизятся до +9°С, в субботу и воскресенье не исключены небольшие заморозки. Впрочем, на характере погоды похолодание почти не скажется: в центре России будет по-прежнему солнечно. Так что, с началом новой недели приземный слой атмосферы опять начнёт хорошо прогреваться, и к понедельнику уже до +15°С.