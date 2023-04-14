Общество

Как распознать работодателя-мошенника, объяснили эксперты

Не все, кто размещает объявления о поиске сотрудников или звонит с предложением о работе, действуют с добросовестными целями. Поэтому соискателям важно не забывать про осмотрительность: бывают работодатели-мошенники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Как отмечают эксперты, реальная компания никогда не будет просить у соискателя деньги. Вымогать средства могут по-разному: потребовать предоплату за оборудование, плату за профобучение и сертификацию, регистрационную пошлину, депозит, доступ к рабочим материалам и т.д. Иногда мошенники представляются посредниками и предлагают платное обучение с гарантированным трудоустройством, включение вашего резюме в несуществующую эксклюзивную базу соискателей или просят оплатить доступ к базе реальных вакансий. Также распространены «вакансии» на букмекерских сайтах-однодневках или онлайн-казино. Нет, нет и ещё раз нет. Ни один из перечисленных вариантов не поможет вам найти реальную работу.

«Чуть более хитрый способ отъёма денег — использование системы-гаранта, через которую вам обещают переводить зарплату. Это может быть фальшивый или фишинговый сайт, который украдёт данные вашей банковской карты. Ищите отзывы о системе-гаранте, а ещё лучше — требуйте перевод напрямую на вашу карту или электронный кошелёк. В любом случае, если работодатель запросил полные данные вашей карты (включая оборотную сторону) или коды из СМС, это мошенник. Как правило, все вопросы с формой выплаты зарплаты решаются в первый трудовой день при оформлении на работу, а не на этапе собеседования», - объяснили в hh.ru..

Иногда нового сотрудника обещают официально оформить только после неоплачиваемой стажировки.

Могут предлагать неадекватно высокую зарплату за простую работу, функционал вакансии не описан или описан размыто, рекрутера не интересуют ваши навыки и компетенции. «Работодатели умеют считать деньги, никто не будет переплачивать. Посмотрите похожие вакансии, сравните зарплаты. Разница до 10% допустима, в 2–3 раза и больше — это мошенники», - заметили в пресс-службе.

О компании нет отзывов — ни клиентских, ни сотрудников. У неё или нет офиса, или он расположен в труднодоступном районе. Иногда достаточно попросить у такого «работодателя» сообщить ИНН или ОГРН компании. Зарплату могут предлагать платить не в рублях.

Иногда мошенники заинтересованы в сборе персональных данных. Они могут попросить заполнить подробную анкету на стороннем сайте, отправить фото паспорта, авторизоваться при помощи СМС и т. д. Данные собираются при оформлении договора с сотрудником, раньше они ни к чему. Если пригласили на собеседование — никогда не надо ставить подпись на незаполненных листах и не отдавать паспорт в чужие руки. Иначе можно столкнуться с тем, что мошенники возьмут микрозайм.

Работодатель-мошенник сам нашёл вас и не рассказывает, откуда у него ваши контакты. Скорее всего, ему нужны деньги или персональные данные.

Звонок с неизвестного номера, СМС или сообщение в мессенджере с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. «Рекомендуем поставить определитель номера и никогда не перезванивать на незнакомые номера и не переходить по ссылкам. В СМС может содержаться программа, которую вы незаметно для себя сохраните на свой телефон и дадите злоумышленникам доступ к мобильному банку. А чужой номер может оказаться платной линией», - уточнили в hh.ru.

Иногда под видом реальной вакансии «работодатель» предлагает незаконную деятельность или посредничество в ней. Например, за вакансией оператора по приёму платежей может скрываться отмывание денег. Курьер должен знать, что он будет доставлять, и т. д.

«Исследование hh.ru показывают, что с обманом при поиске работы или трудоустройстве со стороны работодателей сталкивались 65% соискателей. Чаще всего обман со стороны работодателей касался размера зарплаты: реальная зарплата оказывалась меньше заявленной (61%). Каждый второй опрошенный указал, что сталкивался с несоответствием описанных и реальных обязанностей. Чуть больше трети (32%) россиян также отметили, что обман касался условий труда: отсутствие соцпакета, удобного рабочего места и т.д. Ещё 30% соискателей сталкивались с тем, что работодатели обещали официальное трудоустройство, а на деле оно оказывалось неофициальным. Разумеется, чем более тщательный отбор проходят компании при регистрации на работных сайтах, тем меньше вероятность попасться на удочку работодателей-обманщиков. Важный момент: о том, что за обычной вакансией скрываются злоумышленники, зачастую можно узнать только с помощью самих соискателей. На крупных проверенных сайтах по поиску работы, как правило, есть специализированные службы контроля и проверки работодателей, куда можно написать, сообщив о потенциальных мошенниках. Например, на hh.ru мы узнаем о проблемах соискателей через quality@hh.ru и сообщество поддержки пользователей», - сказала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.