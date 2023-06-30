Общество

Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО

Российские вузы будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине, следует из документа Минобрнауки на портале образовательных стандартов высшего образования.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», — говорится в документе.

Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции», пишет РИА Новости.

Ранее Минобрнауки расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.

Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.