Общество

За основной период сдачи ЕГЭ школьники из Псковской области получили 26 максимальных результатов

В Псковской области по итогам основного периода сдачи Единого государственного экзамена выпускники школ получили 26 максимальных результатов — 100 баллов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в этом году проходили более 2,5 тыс. выпускников. На счету псковских школьников — 17 стобалльных результатов. Есть и случаи высоких показателей сразу по нескольким предметам. К примеру, ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Яна Платонова набрала в сумме 200 баллов по химии и русскому языку.

Максимальные результаты ЕГЭ набрали четыре выпускника великолукских школ.

100 баллов по ЕГЭ получили и школьники из муниципалитетов. У Елизаветы Михайловой высший балл по литературе, у Полины Ярошевич — обществознанию. Девушки учились в Гимназии Центра образования Опочецкого района. Выпускник Дновской средней школы № 1 Никита Иванов заработал 100 баллов по русскому языку, 100 баллов по истории — у выпускницы Локнянской средней школы Алины Семеновой. Анна Евтюхова из средней школы № 1 Невеля получила высший балл по истории.

По пяти предметам, по которым сдавался ЕГЭ (из 11), установлено повышение доли высокобалльников (80–99 баллов): русский язык, биология, история, география, обществознание.

Отметим, что в 2023 году в Псковской области впервые использовали технологию передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» во всех 34 пунктах проведения ЕГЭ. Все экзамены прошли в штатном режиме без технологических сбоев. Прозрачность и объективность процедуры ЕГЭ обеспечивали более 250 общественных наблюдателей, добавили в пресс-службе.