Общество

«Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 августа. Речь шла о кошках — но не совсем о тех Барсиках и Мурках, о которых вы подумали.

В гостях у ведущей Ульяны Ловыгиной дипломированный фелинолог, владелица псковского питомника мейн-кунов, каракалов, сервалов и гибридных пород кошек Екатерина Григорьева. Она рассказала, кто такой фелинолог, чем отличаются дикие и гибридные кошки от домашних, каков характер у «котопса», в чем заключаются особенности жизни с такими животными - чем их кормить, какие условия нужно создать, как воспитывать, и комфортно ли диким кошкам в климатических условиях Северо-Запада.

Повтор программы выйдет в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в 18.28.