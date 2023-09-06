Общество

Исполнилось 80 лет со дня гибели Героя Советского Союза Александра Германа

80 лет со дня гибели Героя Советского Союза Александра Германа исполнилось 6 сентября, сообщается в Telegram-канале Псковского регионального отделения РВИО.

«Александр Викторович Герман родился 23 мая 1915 года в Петрограде. С июля 1941 года служил в разведывательном отделе штаба Северо-Западного фронта, а затем выступал заместителем командира 2-й особой партизанской бригады по разведке. С лета 1942 года майор Александр Герман — командир 3-й Ленинградской партизанской бригады. 1943 год пришелся на разгар "рельсовой" войны партизан против фашистов. Бригада Германа внесла немалый вклад, взрывая рельсы, эшелоны, мосты. Имя Германа вызывало бешенство в штабе охранных войск группы армий "Север". Была подготовлена широкомасштабная карательная операция против бригады», - говорится в сообщении.

Он погиб 6 сентября 1943 года, выходя из вражеского окружения у деревни Житницы Новоржевского района Псковской области. Похоронен на площади города Валдай Новгородской области. В 20-ю годовщину его гибели в деревни Житница открыли обелиск.

3-я партизанская бригада под командованием Александра Германа в годы Великой Отечественной войны уничтожила несколько тысяч немецких солдат и офицеров, спустила под откос свыше 300 железнодорожных эшелонов, спасла от угона в рабство более 35 тысяч советских граждан. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 2 апреля 1944 года.