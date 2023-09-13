Общество

Картошкой «в мундире», мёдом и яблоками встретит «Михайловское» своих гостей в субботу

Сотрудники службы музейных лесов и парков Государственного Пушкинского заповедника завершают подготовку к традиционной сентябрьской выставке «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, строка, которая вот уже который год служит названием этой не самой обычной экспозиции, взята из лицейского, 1815 года стихотворения Пушкина «К Юдину». Флора и Помона, которых упоминает здесь поэт, — римские богини: цветов, расцвета, весны и полевых плодов — Флора и древесных плодов и изобилия — Помона.

На выставке «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона…». Фото из архива музея-заповедника «Михайловское»

Как уточнила главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, урожай, который будет представлен на выставке, — часть выращенного нынешним летом на огородах и в садах мемориальных усадеб Пушкиных («Михайловское»), Ганнибалов («Петровское»), Осиповых и Вульфов («Тригорское»). Это фрукты, ягоды, овощи, зерновые культуры, которые всё лето радовали посетителей музея своей красотой и изобилием. В «Михайловском» отмечают, что ухоженные усадебные сады и огороды — тоже экскурсионные объекты, причём неизменно привлекающие искреннее внимание посетителей, особенно туристов из больших городов. На удивление, не только современные дети, но и взрослые лишь в самых общих чертах представляют, как, например, растут морковь и свёкла, и уж совсем не знают, как на грядках выглядят горчица или чеснок.

Какие-то плоды и ягоды будут представлены именно такими, как они выросли, другие — уже переработанными и закатанными в банки, про запас на зиму, анонсирует Галина Николаевна. И добавляет: «Для наших гостей мы, конечно же, приготовили угощение: то, что "в старину едали деды". Например, правильно приготовленную картошку "в мундире" — когда-то это блюдо считалось одним из лакомств на столе сельского жителя. Да и витаминов в таком картофеле остаётся больше, а значит, он полезнее. Также желающие смогут приобрести плоды труда наших сотрудников: овощи, овощные заготовки, мёд, яблоки, столь обильно уродившиеся в этом году — на любой вкус».

Гостей на осеннюю выставку ждут уже в эту субботу, 16 сентября, к 12.00. Экспозиция будет развёрнута в мемориальной усадьбе Пушкиных «Михайловское» — на огороде, разбитом в северном саду. Вход на неё свободный для всех желающих.