Общество

Озимую рожь посеяли в пушкинском Бугрово

Озимую рожь посеяли вчера на огороде в «Пушкинской деревне» — расположенном в деревне Бугрово музейном комплексе в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Огород в Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на сегодня почти весь урожай — за исключением поздних сортов капусты — в этой типологической псковской крестьянской усадьбе пушкинской поры уже убран, и сотрудники музейной службы лесов и парков начинают думать об урожае следующего года. Впрочем, «в зиму», в Бугрово запланирована только ржаная полоска. Другие же злаковые и овощные культуры — по большей части те, которые культивировали в здешних краях ещё при Пушкине — в Бугрово будут высевать и высаживать уже весной.

В «Михайловском» отмечают, что ухоженные усадебные сады и огороды — суть полноценные экскурсионные объекты, неизменно привлекающие искреннее внимание посетителей, особенно туристов из больших городов. На удивление, не только современные дети, но и взрослые только в самых общих чертах представляют, как, например, растут морковь и свёкла, и уж совсем не знают, как на грядках выглядят горчица или чеснок.

Гравюра П. Александрова по рисунку землемера И. Иванова (из фондов «Михайловского»)

В заповеднике уточнили, что в мемориальном «Михайловском» несколько лет назад огород был воссоздан на том самом месте, где находился при Пушкине. Свидетельством тому является известный рисунок псковского землемера И. Иванова, по которому позднее, в 1838 году была выполнена знаменитая литография П. Александрова. А в музее-усадьбе «Тригорское» туристов знакомят с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу подобных гряд с лекарственными и пряными травами, «аптекарских огородов», типичных для усадеб XVIII века.