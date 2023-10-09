Общество

Новые скамейки у дома на Дальнем Завеличье пришлось менять спустя год

Малые архитектурные формы привели в порядок возле дома №17 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района. Скамейки, которые были установлены всего год назад, пришлось ремонтировать и восстанавливать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании ООО «Новый квартал».

Фото здесь и далее: ООО «Новый квартал»

«К сожалению, за прошедший год уличная мебель возле подъездов и на детской площадке пришла в удручающее состояние, от первоначального облика не осталось и следа. Краска облупилась, часть досок сгнили из-за воздействия влаги», - рассказали в управляющей организации.

ООО «Новый квартал» восстановило лакокрасочное покрытие и заменило пришедшие в негодность доски.

«При реставрации были использованы исключительно просушенные материалы, пропитанные защитными средствами в несколько слоёв. Скамейки покрыли тремя слоями лака, что позволит сохранить их вид и эксплуатировать по назначению ещё долгое время», - добавили в «управляйке».