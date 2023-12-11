Общество

«Академия Слуха» предлагает новогодние подарки псковичам

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Новый год - праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего сердца. «Академия Слуха» предлагает новогодние подарки псковичам, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

«Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата! О том, как это сделать, рассказывают эксперты "Академии Слуха" с более чем 10-летним опытом работы», – рассказали в «Академии Слуха».

Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?

Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка или будильника.

Человек слышит, но не разбирает слова, ему кажется, что другие говорят неразборчиво.

Чем опасна потеря слуха?

Снижение качества жизни: слабослышащему сложно общаться с близкими, он может не слышать и игнорировать сигналы опасности.

Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению качества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания.

Чем помогут два слуховых аппарата? Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже если собеседников несколько. А за счёт правильной настройки вы легко сможете слышать окружающий мир.

Зачем в таком случае нужен ТВ-помощник?

Он превращает ваши слуховые аппараты в беспроводные наушники и передаёт звук прямо в слуховые аппараты! Кроме того, ТВ-помощник имеет выносной микрофон. Просто расположите его рядом с телевизором, лектором в аудитории и чёткий звук будет поступать на слуховой аппарат, даже если вы находитесь в отдалении от источника.

Только этой зимой псковичи смогут:

Попасть на приём к эксперту с огромным опытом слухопротезирования

Получить второй слуховой аппарат в подарок! А если вам нужен один аппарат, его можно купить со скидкой до 50%!

Оформить покупку в рассрочку без первого взноса сроком до 18 месяцев! А при покупке по электронному сертификату от СФР, доступна рассрочка до 24 месяцев!

Получить скидку на ТВ-помощник с выносным микрофоном от 66% до 100%!

«Академия слуха» находится по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 35.

Запись по телефонам: 8 (8112) 33-13-17 , 8-800-500-93-94

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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ИНН: 7107539253