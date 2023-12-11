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Новый год - праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего сердца. «Академия Слуха» предлагает новогодние подарки псковичам, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.
«Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата! О том, как это сделать, рассказывают эксперты "Академии Слуха" с более чем 10-летним опытом работы», – рассказали в «Академии Слуха».
Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?
Чем опасна потеря слуха?
Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже если собеседников несколько. А за счёт правильной настройки вы легко сможете слышать окружающий мир.
Он превращает ваши слуховые аппараты в беспроводные наушники и передаёт звук прямо в слуховые аппараты! Кроме того, ТВ-помощник имеет выносной микрофон. Просто расположите его рядом с телевизором, лектором в аудитории и чёткий звук будет поступать на слуховой аппарат, даже если вы находитесь в отдалении от источника.
Только этой зимой псковичи смогут:
«Академия слуха» находится по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 35.
Запись по телефонам: 8 (8112) 33-13-17 , 8-800-500-93-94
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Академия слуха.
ИНН: 7107539253