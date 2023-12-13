Общество

Более 100 предписаний по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом выписали в Псковском районе

Работы по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом продолжаются в Псковском районе. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«На постоянной основе ведется разъяснительная работа с предпринимателями, сотрудники администрации проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы», — рассказала Наталья Федорова.

На сегодняшний день предпринимателям выписано более 100 предписаний. Большинство представителей малого бизнеса сняли вывески и баннеры, не соответствующие требованиям. Так, в деревнях Череха, Неелово, в новом микрорайоне Завеличенской волости прежние рекламные конструкции демонтированы и ведется установка новых. Большой процент вывесок находится на стадии согласования.

В отдаленных малых населенных пунктах (Карамышевская волость, деревни Стремутка и Подборовье-1) идет демонтаж баннеров и вывесок в принудительном порядке там, где они не сняты собственниками.

За разъяснениями по исполнению требований дизайн-кода можно обращаться по телефонам: